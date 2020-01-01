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Intel Core i7 8850H против i7 10875H

Intel Core i7 8850H
Intel Core i7 8850H
VS
Intel Core i7 10875H
Intel Core i7 10875H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8850H на 2.6 ГГц или i7 10875H с 8-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10875H and 8850H
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8850H
2513
Core i7 10875H +41%
3534
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8850H
2406
Core i7 10875H +18%
2840
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8850H
10406
Core i7 10875H +53%
15966
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8850H
1011
Core i7 10875H +25%
1266
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8850H
4516
Core i7 10875H +51%
6808

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8850H и i7 10875H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-8850H i7-10850H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8850H Сайт Intel Core i7 10875H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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