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Intel Core i7 8850H против i7 1165G7

Intel Core i7 8850H
Intel Core i7 8850H
VS
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 1165G7

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8850H на 2.6 ГГц или i7 1165G7 с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1165G7 and 8850H
Причины выбрать Intel Core i7 8850H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Core i7 8850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8850H
2406
Core i7 1165G7 +32%
3180
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8850H
10406
Core i7 1165G7 +23%
12766
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8850H
1011
Core i7 1165G7 +50%
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8850H
4516
Core i7 1165G7 +10%
4978

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8850H и i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-8850H i7-1165G7
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8850H Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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