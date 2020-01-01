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Intel Core i7 9700 против AMD Ryzen 3 3200U

Intel Core i7 9700
Intel Core i7 9700
VS
AMD Ryzen 3 3200U
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 9700 на 3 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and 9700
Причины выбрать Intel Core i7 9700
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
  • На 77% ниже чем у Core i7 9700 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9700 +521%
3600
Ryzen 3 3200U
580
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700 +49%
2782
Ryzen 3 3200U
1865
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700 +231%
13530
Ryzen 3 3200U
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700 +66%
1195
Ryzen 3 3200U
719
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700 +340%
6689
Ryzen 3 3200U
1520

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700 и AMD Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 6 января 2019
Цена в момент релиза 323 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen+
Номер модели i7-9700 -
Сокет LGA-1151 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 8 2
Количество потоков 8 4
Частота 3 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.5 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700 Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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