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Intel Core i7 9700 против AMD Ryzen 7 3800X

Intel Core i7 9700
Intel Core i7 9700
VS
AMD Ryzen 7 3800X
AMD Ryzen 7 3800X

Что лучше: Intel Core i7 9700 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или AMD Ryzen 7 3800X на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3800X and 9700
Причины выбрать Intel Core i7 9700
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 3800X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800X
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9700
3600
Ryzen 7 3800X +38%
4978
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700 +3%
2782
Ryzen 7 3800X
2699
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700
13530
Ryzen 7 3800X +72%
23302
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700
1195
Ryzen 7 3800X +9%
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700
6689
Ryzen 7 3800X +36%
9075

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700 и AMD Ryzen 7 3800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 7 июля 2019
Цена в момент релиза 323 долларов 399 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i7-9700 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 3 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700 Сайт AMD Ryzen 7 3800X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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