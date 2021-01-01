Главная > Сравнения CPU > Core i7 9700 vs Ryzen 9 5900

Intel Core i7 9700 против AMD Ryzen 9 5900

Intel Core i7 9700
VS
AMD Ryzen 9 5900
Intel Core i7 9700
AMD Ryzen 9 5900

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700 на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900 and 9700
Причины выбрать Intel Core i7 9700
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 1220 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700
2831
Ryzen 9 5900 +27%
3585
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700
13668
Ryzen 9 5900 +182%
38476
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700
1223
Ryzen 9 5900 +33%
1621
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700
7078
Ryzen 9 5900 +54%
10900

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700 и AMD Ryzen 9 5900

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 12 января 2021
Цена в момент релиза 323 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i7-9700 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 8 24
Частота 3.0 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700 Сайт AMD Ryzen 9 5900
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 9700 против Ryzen 5 3600
2. Core i7 9700 против Core i7 10700K
3. Core i7 9700 против Ryzen 5 3600X
4. Core i7 9700 против Core i5 10400
5. Core i7 9700 против Core i5 10400F
6. Ryzen 9 5900 против Core i9 10900K
7. Ryzen 9 5900 против Ryzen 9 5900X
8. Ryzen 9 5900 против Ryzen 9 5950X
9. Ryzen 9 5900 против Core i9 11900F
10. Ryzen 9 5900 против Core i9 11900K

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 5900 или Intel Core i7 9700?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях