Intel Core i7 9700 против i3 10100
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 9700 на 3 ГГц или ноутбучный i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
86
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
35
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Появился на 1 год позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 9700 +5%
463
443
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9700 +58%
3600
2279
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700 +6%
2782
2616
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700 +53%
13530
8847
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700 +9%
1195
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700 +60%
6689
4172
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|323 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-9700
|i3-10100
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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