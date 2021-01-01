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Intel Core i7 9700 против i5 11600K

Intel Core i7 9700
VS
Intel Core i5 11600K
Intel Core i7 9700
Intel Core i5 11600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700 на 3.0 ГГц или i5 11600K с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600K and 9700
Причины выбрать Intel Core i7 9700
  • На 48% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1239 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32: 0.46 vs 0.38 терафлопс
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 9700
1180
Core i5 11600K +30%
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9700
8436
Core i5 11600K +32%
11112
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700
2801
Core i5 11600K +21%
3380
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700
13295
Core i5 11600K +49%
19851
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700
1222
Core i5 11600K +36%
1668
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700
6994
Core i5 11600K +14%
7995

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700 и i5 11600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 30 марта 2021
Цена в момент релиза 323 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i7-9700 i5-11600K
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.0 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 32
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 9700
0.38 терафлопс
Core i5 11600K +21%
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700 Сайт Intel Core i5 11600K
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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