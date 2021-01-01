Intel Core i7 9700 против i5 11600K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700 на 3.0 ГГц или i5 11600K с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
73
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
58
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700
- На 48% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1239 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32: 0.46 vs 0.38 терафлопс
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1180
Core i5 11600K +30%
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
8436
Core i5 11600K +32%
11112
Passmark CPU (одноядерный)
2801
Core i5 11600K +21%
3380
Passmark CPU (многоядерный)
13295
Core i5 11600K +49%
19851
Geekbench 5 (одноядерный)
1222
Core i5 11600K +36%
1668
Geekbench 5 (многоядерный)
6994
Core i5 11600K +14%
7995
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|30 марта 2021
|Цена в момент релиза
|323 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-9700
|i5-11600K
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics 32
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.0 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics 32
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|3
|32
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700
|Сайт Intel Core i5 11600K
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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