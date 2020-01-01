Intel Core i7 9700 против i5 7640X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700 на 3 ГГц или i5 7640X с 4-ядрами на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
87
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
38
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
64
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 42% ниже чем у Core i5 7640X пиковое энергопотребление – 65 vs 112 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 7640X
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
463
Cinebench R20 (многоядерный)
3600
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700 +12%
2782
2478
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700 +113%
13530
6357
Geekbench 5 (одноядерный)
1195
Core i5 7640X +3%
1229
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700 +62%
6689
4132
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|30 мая 2017
|Цена в момент релиза
|323 долларов
|242 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-9700
|i5-7640X
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3 ГГц
|4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|30x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|112 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700
|Сайт Intel Core i5 7640X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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