Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700 на 3 ГГц или i5 8600K с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.