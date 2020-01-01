Intel Core i7 9700 против i7 10700
Что лучше: Intel Core i7 9700 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 10700 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
82
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
37
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
62
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
463
Core i7 10700 +8%
499
Cinebench R20 (многоядерный)
3600
Core i7 10700 +34%
4833
Passmark CPU (одноядерный)
2782
Passmark CPU (многоядерный)
13530
Geekbench 5 (одноядерный)
1195
1195
Geekbench 5 (многоядерный)
6689
Core i7 10700 +21%
8067
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|323 долларов
|323 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-9700
|i7-10700
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|3 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700
|Сайт Intel Core i7 10700
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
31 (50.8%)
30 (49.2%)
Всего проголосовало: 61
Конкуренты
- Intel Core i7 10750H vs Intel Core i7 9700
- Intel Core i5 10600K vs Intel Core i7 9700
- AMD Ryzen 7 3800X vs Intel Core i7 9700
- Intel Core i5 10400F vs Intel Core i7 9700
- AMD Ryzen 7 3700X vs Intel Core i7 10700
- AMD Ryzen 9 3900X vs Intel Core i7 10700
- AMD Ryzen 5 3600XT vs Intel Core i7 10700
- AMD Ryzen 5 3600X vs Intel Core i7 10700
- Intel Core i9 10900 vs Intel Core i7 10700