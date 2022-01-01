Intel Core i7 9700 против i7 11700K
Что лучше: Intel Core i7 9700 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 11700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700
- На 48% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1714 и 1211 баллов
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1199
Core i7 11700K +32%
1582
Cinebench R23 (многоядерный)
8615
Core i7 11700K +75%
15074
Passmark CPU (одноядерный)
2793
Core i7 11700K +24%
3458
Passmark CPU (многоядерный)
13420
Core i7 11700K +86%
24945
Geekbench 5 (одноядерный)
1219
Core i7 11700K +42%
1726
Geekbench 5 (многоядерный)
6758
Core i7 11700K +51%
10229
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|16 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-9700
|i7-11700K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 750
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|3
|32
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700
|Сайт Intel Core i7 11700K
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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