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Intel Core i7 9700 против i7 11700K

Intel Core i7 9700
VS
Intel Core i7 11700K
Intel Core i7 9700
Intel Core i7 11700K

Что лучше: Intel Core i7 9700 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 11700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700K and 9700
Причины выбрать Intel Core i7 9700
  • На 48% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1714 и 1211 баллов
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 9700
1199
Core i7 11700K +32%
1582
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9700
8615
Core i7 11700K +75%
15074
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700
2793
Core i7 11700K +24%
3458
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700
13420
Core i7 11700K +86%
24945
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700
1219
Core i7 11700K +42%
1726
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700
6758
Core i7 11700K +51%
10229
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700 и i7 11700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i7-9700 i7-11700K
Сокет LGA-1151 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 3.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 9700
0.38 терафлопс
Core i7 11700K
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700 Сайт Intel Core i7 11700K
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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