Intel Core i7 9700 против i7 6700
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700 на 3 ГГц или i7 6700 с 4-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
86
73
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
35
19
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
42
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
49
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700
- Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4 ГГц)
- На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 9700 +15%
463
401
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9700 +105%
3600
1755
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700 +21%
2782
2302
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700 +70%
13530
7973
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700 +17%
1195
1021
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700 +87%
6689
3580
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|323 долларов
|312 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Skylake
|Номер модели
|i7-9700
|i7-6700
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700
|Сайт Intel Core i7 6700
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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