Intel Core i7 9700F против i7 10700F
Что лучше: Intel Core i7 9700F на 3 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 10700F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700F
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
462
Core i7 10700F +7%
494
Cinebench R20 (многоядерный)
3624
Core i7 10700F +33%
4833
Passmark CPU (одноядерный)
2793
Passmark CPU (многоядерный)
13582
Geekbench 5 (одноядерный)
1165
Core i7 10700F +10%
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
6066
Core i7 10700F +34%
8139
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|335 долларов
|298 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-9700F
|i7-10700F
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|3 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700F
|Сайт Intel Core i7 10700F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
5 (26.3%)
14 (73.7%)
Всего проголосовало: 19
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