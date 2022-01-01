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Intel Core i7 9700F против i7 12700K

Intel Core i7 9700F
VS
Intel Core i7 12700K
Intel Core i7 9700F
Intel Core i7 12700K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700F на 3.0 ГГц или i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700K and 9700F
Причины выбрать Intel Core i7 9700F
  • На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 60% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1210 баллов
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 9700F
1190
Core i7 12700K +63%
1939
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9700F
8615
Core i7 12700K +167%
22992
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700F
2810
Core i7 12700K +44%
4046
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700F
13463
Core i7 12700K +147%
33206
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700F
1216
Core i7 12700K +59%
1937
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700F
6831
Core i7 12700K +105%
14002
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700F и i7 12700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-9700F i7-12700K
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 8 20
Частота 3.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 9700F
н/д
Core i7 12700K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700F Сайт Intel Core i7 12700K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. Intel Core i7 9700F или AMD Ryzen 5 5600X
2. Intel Core i7 12700K или AMD Ryzen 7 5800X
3. Intel Core i7 12700K или i7 10700K
4. Intel Core i7 12700K или AMD Ryzen 9 5900X
5. Intel Core i7 12700K или i9 11900K
6. Intel Core i7 12700K или i9 12900K

Комментарии

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