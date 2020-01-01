Intel Core i7 9700K против AMD Ryzen 5 1600
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 с 6-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
65
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
28
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- На 36% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.6 ГГц)
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 1.86 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
- На 32% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 9700K +33%
463
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9700K +40%
3600
2573
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K +39%
2859
2055
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K +18%
14445
12258
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K +28%
1212
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K +42%
7355
5186
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|11 апреля 2017
|Цена в момент релиза
|385 долларов
|219 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen
|Номер модели
|i7-9700K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Сайт AMD Ryzen 5 1600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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