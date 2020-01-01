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Intel Core i7 9700K против AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 9700K
VS
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 10% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9700K
3623
Ryzen 9 5950X +181%
10184
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K
2895
Ryzen 9 5950X +27%
3663
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K
14589
Ryzen 9 5950X +209%
45079
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K
1219
Ryzen 9 5950X +28%
1560
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K
7455
Ryzen 9 5950X +80%
13415

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 8 октября 2020
Цена в момент релиза 385 долларов 799 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i7-9700K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 8 32
Частота 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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7. Ryzen 9 5950X или Ryzen 9 3950X
8. Ryzen 9 5950X или Core i9 10900
9. Ryzen 9 5950X или Core i9 10940X

Комментарии

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