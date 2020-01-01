Intel Core i7 9700K против AMD Ryzen Threadripper 2990WX
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 2990WX с 32-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- На 62% ниже чем у Ryzen Threadripper 2990WX пиковое энергопотребление – 95 vs 250 Ватт
- Более чем на 32 °C выше максимальная рабочая температура
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2990WX
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 24 физических ядра больше
- На 45.82 ГБ/c (110%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 9700K +16%
463
Cinebench R20 (многоядерный)
3600
11378
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K +25%
2859
Passmark CPU (многоядерный)
14445
31509
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K +18%
1212
Geekbench 5 (многоядерный)
7355
11584
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|13 августа 2018
|Цена в момент релиза
|385 долларов
|1799 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen+
|Номер модели
|i7-9700K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|sTR4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|32
|Количество потоков
|8
|64
|Частота
|3.6 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|250 Вт
|Критическая температура
|100°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|87.42 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2990WX
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|60
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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