Главная > Сравнения CPU > Core i7 9700K vs Apple M1

Intel Core i7 9700K против Apple M1

Intel Core i7 9700K
VS
Apple M1
Intel Core i7 9700K
Apple M1

Что лучше: десктопный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Разблокированный множитель
  • На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 85% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 14 vs 95 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • На 26.65 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1286 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 9700K
1290
Apple M1 +18%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9700K +22%
9516
Apple M1
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K
2906
Apple M1 +30%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K
14673
Apple M1 +1%
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K
1289
Apple M1 +36%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K
7461
Apple M1 +34%
9984
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 8 октября 2018 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-9700K -
Сокет LGA-1151 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 8
Частота 3.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 GPU
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 9700K
0.38 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Конкуренты

1. M1 Max vs Core i7 9700K
2. Ryzen 5 5600X vs Core i7 9700K
3. Ryzen 7 5700G vs Core i7 9700K
4. Core i5 12600K vs Core i7 9700K
5. Ryzen 7 5700X vs Core i7 9700K
6. Core i7 1165G7 vs Apple M1
7. Ryzen 5 5500U vs Apple M1
8. Ryzen 7 5800H vs Apple M1
9. Core i7 12700H vs Apple M1
10. Core i7 12700K vs Apple M1

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 или Intel Core i7 9700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры