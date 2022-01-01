Intel Core i7 9700K против Apple M2
Что лучше: десктопный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M2 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
93
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
47
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
77
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Разблокированный множитель
- На 44% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
- Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
- На 84% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 15 vs 95 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 60.8 ГБ/c (146%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1937 и 1286 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1279
Apple M2 +22%
1565
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9700K +8%
9407
8738
Passmark CPU (одноядерный)
2873
Apple M2 +43%
4115
Passmark CPU (многоядерный)
14448
Apple M2 +2%
14800
Geekbench 5 (одноядерный)
1285
Apple M2 +51%
1936
Geekbench 5 (многоядерный)
7382
Apple M2 +21%
8901
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|8 октября 2018
|6 июня 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|-
|Номер модели
|i7-9700K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Apple M2 GPU
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|350 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1456 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|1024
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|3
|32
|Вычислительные блоки
|24
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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