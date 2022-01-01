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Intel Core i7 9700K против Apple M2

Intel Core i7 9700K
VS
Apple M2
Intel Core i7 9700K
Apple M2

Что лучше: десктопный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M2 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Разблокированный множитель
  • На 44% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 84% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 15 vs 95 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 60.8 ГБ/c (146%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1937 и 1286 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 9700K
1279
Apple M2 +22%
1565
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9700K +8%
9407
Apple M2
8738
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K
2873
Apple M2 +43%
4115
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K
14448
Apple M2 +2%
14800
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K
1285
Apple M2 +51%
1936
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K
7382
Apple M2 +21%
8901
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 8 октября 2018 6 июня 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake -
Номер модели i7-9700K -
Сокет LGA-1151 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 8
Частота 3.6 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M2 GPU
Частота GPU 350 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1456 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 9700K
0.38 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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