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Intel Core i7 9700K против i5 11400

Intel Core i7 9700K
VS
Intel Core i5 11400
Intel Core i7 9700K
Intel Core i5 11400

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или i5 11400 с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400 and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1238 баллов
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K
1250
Core i5 11400 +36%
1694
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K
7264
Core i5 11400 +21%
8788

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и i5 11400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 17 марта 2021
Цена в момент релиза 385 долларов 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i7-9700K i5-11400
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K Сайт Intel Core i5 11400
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7 9700K
2. Intel Core i5 10600K или Intel Core i7 9700K
3. Intel Core i9 9900K или Intel Core i7 9700K
4. Intel Core i7 10700 или Intel Core i7 9700K
5. AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 11400
6. Intel Core i5 10600K или Intel Core i5 11400
7. Intel Core i7 10700 или Intel Core i5 11400
8. Intel Core i5 11600K или Intel Core i5 11400
9. Intel Core i5 11500 или Intel Core i5 11400

Комментарии

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