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Intel Core i7 9700K против i5 11600K

Intel Core i7 9700K
VS
Intel Core i5 11600K
Intel Core i7 9700K
Intel Core i5 11600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или i5 11600K с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600K and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • На 24% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1794 и 1238 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9700K
3687
Core i5 11600K +19%
4385
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K
1250
Core i5 11600K +46%
1828
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K
7264
Core i5 11600K +23%
8945

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и i5 11600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 30 марта 2021
Цена в момент релиза 385 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i7-9700K i5-11600K
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.6 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K Сайт Intel Core i5 11600K
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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