Intel Core i7 9700K против i5 12600KF
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или i5 12600KF с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- На 24% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
- Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1912 и 1286 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1290
Core i5 12600KF +48%
1914
Cinebench R23 (многоядерный)
9516
Core i5 12600KF +87%
17838
Passmark CPU (одноядерный)
2906
Core i5 12600KF +37%
3992
Passmark CPU (многоядерный)
14673
Core i5 12600KF +86%
27244
Geekbench 5 (одноядерный)
1289
Core i5 12600KF +50%
1929
Geekbench 5 (многоядерный)
7461
Core i5 12600KF +63%
12158
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-9700K
|i5-12600KF
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|9728КБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Сайт Intel Core i5 12600KF
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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