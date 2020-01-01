Intel Core i7 9700K против i5 6600K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или i5 6600K с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.9 ГГц)
- На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 6600K
- На 4% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 91 vs 95 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 9700K +19%
463
389
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9700K +131%
3600
1558
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K +23%
2859
2321
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K +133%
14445
6202
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K +7%
1212
1137
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K +97%
7355
3741
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|5 августа 2015
|Цена в момент релиза
|385 долларов
|243 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Skylake
|Номер модели
|i7-9700K
|i5-6600K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Сайт Intel Core i5 6600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1