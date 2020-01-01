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Intel Core i7 9700K против i5 7400

Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 9700K
VS
Intel Core i5 7400
Intel Core i5 7400

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или i5 7400 с 4-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7400 and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 40% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 7400
  • На 32% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K +37%
2859
Core i5 7400
2084
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K +163%
14445
Core i5 7400
5484
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K +40%
1212
Core i5 7400
866
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K +143%
7355
Core i5 7400
3025

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и i5 7400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 3 января 2017
Цена в момент релиза 385 долларов 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i7-9700K i5-7400
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 4
Частота 3.6 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K Сайт Intel Core i5 7400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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