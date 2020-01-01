Intel Core i7 9700K против i5 7500
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или i5 7500 с 4-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
18
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
48
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 7500
- На 32% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
463
Cinebench R20 (многоядерный)
3600
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K +25%
2859
2280
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K +136%
14445
6122
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K +31%
1212
922
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K +129%
7355
3207
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|385 долларов
|202 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-9700K
|i5-7500
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Сайт Intel Core i5 7500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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