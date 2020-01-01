Intel Core i7 9700K против i5 8300H
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i5 8300H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8300H
- На 53% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 9700K +16%
463
398
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9700K +115%
3600
1677
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K +23%
2859
2320
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K +94%
14445
7456
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K +29%
1212
941
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K +117%
7355
3390
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|385 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-9700K
|i5-8300H
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Сайт Intel Core i5 8300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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