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Intel Core i7 9700K против i7 10700K

Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 9700K
VS
Intel Core i7 10700K
Intel Core i7 10700K

Что лучше: Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700K and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • На 24% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9700K
3600
Core i7 10700K +35%
4874
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K
14445
Core i7 10700K +34%
19343
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K
7355
Core i7 10700K +20%
8791

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и i7 10700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 1 мая 2020
Цена в момент релиза 385 долларов 389 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-9700K i7-10700K
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 3.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K Сайт Intel Core i7 10700K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Всего проголосовало: 111

Конкуренты

Комментарии

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Артём 08 июля 2020 08:26
10700К конечно же лучше, но чтобы его поставить нужен новый сокет.
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Денис 10 августа 2020 12:13
не велика разница, процы все равно на одном уровне будут, только 10700к будет отрываться вперед и то не намного, вообще разницы не вижу переплачивать за тот же 9700, мдааа, инуль куда ты катишься?
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Роман 13 сентября 2020 21:21
Переплачивать 4 бакса? Велика потеря, ага. В добавок кеш выше и ядро на 2 потока. (А игры именно под них и затачиваются). И много других бонусов. Да, они не категорически критичны, но они есть. А уровень тут показан в синтетике.
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Денис 26 сентября 2020 22:16
Роман , пффф, мне моего убого i7 9700k выше крыше хватает,в связке 1070. да и вообще я за циферками не гонюсь, и за ядрами, тот же i7 2600K, еще хватило бы с горой, да и вообще нужно избавится от этой срани ввиде 9700 и брать себе рязань!
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Эдуард 06 октября 2020 14:20
Роман , Да, вот только материнка на новом сокете в 2 раза дороже, а так-то почти всё ровно, ага!))))
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Юрий 08 октября 2020 13:53
Владельцам 9700 и 8700 смысла переходить на 10-ку нет (влечёт собой замену матери). В Регарде разница в цене +/- 5т.р. между 9700К и 10700К. В следующем году Intel обещает 11-е поколение с поддержкой PCI-Express 4.0, это уже будет интересней.
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