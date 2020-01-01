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Intel Core i7 9700K против i7 10875H

Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 9700K
VS
Intel Core i7 10875H
Intel Core i7 10875H

Что лучше: десктопный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 10875H на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10875H and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 53% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K
14445
Core i7 10875H +11%
15966
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и i7 10875H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 385 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-9700K i7-10850H
Сокет LGA-1151 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 3.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K Сайт Intel Core i7 10875H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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