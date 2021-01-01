Главная > Сравнения CPU > Core i7 9700K vs Core i7 11700

Intel Core i7 9700K против i7 11700

Intel Core i7 9700K
VS
Intel Core i7 11700
Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 11700

Что лучше: Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 11700 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700 and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1683 и 1274 балла
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 9700K
1263
Core i7 11700 +12%
1412
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K
14272
Core i7 11700 +47%
20992
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K
1260
Core i7 11700 +32%
1663
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K
7440
Core i7 11700 +27%
9424

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и i7 11700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 16 марта 2021
Цена в момент релиза 385 долларов 323 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i7-9700K i7-11700
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 3.6 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 9700K
0.38 терафлопс
Core i7 11700 +21%
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K Сайт Intel Core i7 11700
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i7 9700K или Ryzen 5 3600
2. Core i7 9700K или Core i7 10700K
3. Core i7 9700K или Core i5 10600
4. Core i7 9700K или Ryzen 7 3800X
5. Core i7 9700K или Core i5 10400F
6. Core i7 11700 или Core i7 10700K
7. Core i7 11700 или Ryzen 5 5600X
8. Core i7 11700 или Ryzen 9 5900X
9. Core i7 11700 или Core i7 11700K
10. Core i7 11700 или Ryzen 5 5600G

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 11700 или i7 9700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях