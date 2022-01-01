Главная > Сравнения CPU > Core i7 9700K vs Core i7 11850H

Intel Core i7 9700K против i7 11850H

Intel Core i7 9700K
VS
Intel Core i7 11850H
Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 11850H

Что лучше: десктопный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11850H and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Разблокированный множитель
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 53% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.6 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1594 и 1286 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 9700K
1279
Core i7 11850H +18%
1509
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9700K
9407
Core i7 11850H +30%
12269
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K
2873
Core i7 11850H +12%
3214
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K
14448
Core i7 11850H +49%
21460
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K
1285
Core i7 11850H +23%
1582
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K
7382
Core i7 11850H +16%
8543
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и i7 11850H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 11 мая 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H45
Номер модели i7-9700K i7-11850H
Сокет LGA-1151 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 3.6 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 21-25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 9700K
0.38 терафлопс
Core i7 11850H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K Сайт Intel Core i7 11850H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 5900X и Intel Core i7 9700K
2. Intel Core i5 12600K и Intel Core i7 9700K
3. Intel Core i5 12400F и Intel Core i7 9700K
4. AMD Ryzen 7 5800H и Intel Core i7 11850H
5. Apple M1 Pro и Intel Core i7 11850H
6. Intel Core i9 12900H и Intel Core i7 11850H
7. Intel Core i7 12800H и Intel Core i7 11850H
8. Intel Core i9 11950H и Intel Core i7 11850H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 11850H или i7 9700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры