Intel Core i7 9700K против i7 11850H
Что лучше: десктопный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Разблокированный множитель
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- На 53% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 9.6 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1594 и 1286 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1279
Core i7 11850H +18%
1509
Cinebench R23 (многоядерный)
9407
Core i7 11850H +30%
12269
Passmark CPU (одноядерный)
2873
Core i7 11850H +12%
3214
Passmark CPU (многоядерный)
14448
Core i7 11850H +49%
21460
Geekbench 5 (одноядерный)
1285
Core i7 11850H +23%
1582
Geekbench 5 (многоядерный)
7382
Core i7 11850H +16%
8543
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|11 мая 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i7-9700K
|i7-11850H
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|2.1-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|21-25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Сайт Intel Core i7 11850H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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