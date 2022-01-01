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Intel Core i7 9700K против i7 12700H

Intel Core i7 9700K
VS
Intel Core i7 12700H
Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 12700H

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 12700H с 14-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700H and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
  • На 53% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1761 и 1286 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 9700K
1279
Core i7 12700H +40%
1790
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9700K
9407
Core i7 12700H +76%
16587
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K
2873
Core i7 12700H +27%
3662
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K
14448
Core i7 12700H +87%
27005
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K
1285
Core i7 12700H +37%
1757
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K
7382
Core i7 12700H +67%
12350
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и i7 12700H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-H
Номер модели i7-9700K i7-12700H
Сокет LGA-1151 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 8 14
Количество потоков 8 20
Частота 3.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 9700K
0.38 терафлопс
Core i7 12700H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K Сайт Intel Core i7 12700H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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