Intel Core i7 9700K против i7 12700H
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 12700H с 14-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
- Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
- На 53% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1761 и 1286 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1279
Core i7 12700H +40%
1790
Cinebench R23 (многоядерный)
9407
Core i7 12700H +76%
16587
Passmark CPU (одноядерный)
2873
Core i7 12700H +27%
3662
Passmark CPU (многоядерный)
14448
Core i7 12700H +87%
27005
Geekbench 5 (одноядерный)
1285
Core i7 12700H +37%
1757
Geekbench 5 (многоядерный)
7382
Core i7 12700H +67%
12350
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i7-9700K
|i7-12700H
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|8
|14
|Количество потоков
|8
|20
|Частота
|3.6 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|768
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|3
|24
|Вычислительные блоки
|24
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Сайт Intel Core i7 12700H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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