Intel Core i7 9700K против i7 5960X
Что лучше: Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 5960X на 3 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Появился на 4 года и 2 месяца позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Более современный техпроцесс - 14 против 22 нанометра
- На 32% ниже чем у Core i7 5960X пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
- На 40% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.5 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 5960X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 26.4 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 9700K +16%
463
398
Cinebench R20 (многоядерный)
3600
Core i7 5960X +5%
3783
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K +44%
2859
1984
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K +14%
14445
12665
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K +58%
1212
766
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K +12%
7355
6581
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|29 августа 2014
|Цена в момент релиза
|385 долларов
|1059 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Haswell E
|Номер модели
|i7-9700K
|i7-5960X
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-2011-3
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|2.6 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|22 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Сайт Intel Core i7 5960X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|40
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.2, AVX-2
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