Главная > Сравнения CPU > Core i7 9700K vs Core i7 6900K

Intel Core i7 9700K против i7 6900K

Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 9700K
VS
Intel Core i7 6900K
Intel Core i7 6900K

Что лучше: Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 6900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900K and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 32% ниже чем у Core i7 6900K пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
  • На 32% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.7 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 6900K
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K +22%
2859
Core i7 6900K
2339
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K +8%
14445
Core i7 6900K
13397
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и i7 6900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 30 мая 2016
Цена в момент релиза 385 долларов 1089 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Broadwell E
Номер модели i7-9700K i7-6900K
Сокет LGA-1151 LGA-2011-3
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 3.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 140 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2133
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K Сайт Intel Core i7 6900K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 40
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 6900K или i7 9700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях