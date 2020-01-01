Intel Core i7 9700K против i7 6900K
Что лучше: Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 6900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 32% ниже чем у Core i7 6900K пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
- На 32% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.7 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 6900K
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
463
Cinebench R20 (многоядерный)
3600
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K +22%
2859
2339
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K +8%
14445
13397
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K +22%
1212
992
Geekbench 5 (многоядерный)
7355
Core i7 6900K +3%
7543
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|30 мая 2016
|Цена в момент релиза
|385 долларов
|1089 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Broadwell E
|Номер модели
|i7-9700K
|i7-6900K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-2011-3
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Сайт Intel Core i7 6900K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|40
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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