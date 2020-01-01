Intel Core i7 9700K против i7 6950X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или i7 6950X с 10-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 32% ниже чем у Core i7 6950X пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
- На 40% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.5 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 6950X
- Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 9700K +13%
463
409
Cinebench R20 (многоядерный)
3600
Core i7 6950X +35%
4873
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K +21%
2859
2365
Passmark CPU (многоядерный)
14445
Core i7 6950X +19%
17202
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K +29%
1212
942
Geekbench 5 (многоядерный)
7355
Core i7 6950X +21%
8926
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|30 мая 2016
|Цена в момент релиза
|385 долларов
|1723 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Broadwell E
|Номер модели
|i7-9700K
|i7-6950X
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-2011-3
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|8
|20
|Частота
|3.6 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Сайт Intel Core i7 6950X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|40
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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