Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или i7 7700K с 4-ядрами на 4.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.