Intel Core i7 9700K против i7 7700K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или i7 7700K с 4-ядрами на 4.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- На 4% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 91 vs 95 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
463
461
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9700K +65%
3600
2186
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K +3%
2859
2765
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K +51%
14445
9591
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K +3%
1212
1181
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K +61%
7355
4578
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|385 долларов
|350 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-9700K
|i7-7700K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|42 МГц
|Множитель
|36x
|100x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2
Конкуренты
- Intel Core i7 9700K vs AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i7 9700K vs Intel Core i7 10700K
- Intel Core i7 9700K vs Intel Core i5 10600
- Intel Core i7 9700K vs AMD Ryzen 7 3800X
- Intel Core i7 9700K vs Intel Core i5 10400F
- Intel Core i7 7700K vs Intel Core i9 10900K
- Intel Core i7 7700K vs AMD Ryzen 7 3700X
- Intel Core i7 7700K vs Intel Core i5 10600K
- Intel Core i7 7700K vs AMD Ryzen 5 2600
- Intel Core i7 7700K vs Intel Core i5 10400