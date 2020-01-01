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Intel Core i7 9700K против i7 7800X

Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 9700K
VS
Intel Core i7 7800X
Intel Core i7 7800X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или i7 7800X с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Core i7 7800X пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 7800X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9700K +30%
3600
Core i7 7800X
2767
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K +17%
2859
Core i7 7800X
2446
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K +15%
14445
Core i7 7800X
12534
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K +13%
1212
Core i7 7800X
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K +22%
7355
Core i7 7800X
6010

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и i7 7800X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 30 мая 2017
Цена в момент релиза 385 долларов 389 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Skylake
Номер модели i7-9700K i7-7800X
Сокет LGA-1151 LGA-2066
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 140 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K Сайт Intel Core i7 7800X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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