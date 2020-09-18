Intel Core i7 9700K против i7 9700F
Что лучше: Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 9700F на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Разблокированный множитель
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9700F
- На 32% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
470
470
Cinebench R20 (многоядерный)
3687
Core i7 9700F +1%
3710
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K +2%
2920
2854
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K +9%
14812
13581
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K +3%
1250
1215
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K +4%
7264
6954
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|385 долларов
|335 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-9700K
|i7-9700F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Сайт Intel Core i7 9700F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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