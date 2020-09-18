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Intel Core i7 9700K против i7 9700F

Intel Core i7 9700K
VS
Intel Core i7 9700F
Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 9700F

Что лучше: Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 9700F на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии (1)

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9700F and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9700F
  • На 32% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K +9%
14812
Core i7 9700F
13581
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и i7 9700F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 385 долларов 335 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i7-9700K i7-9700F
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 8
Частота 3.6 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K Сайт Intel Core i7 9700F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 9700F или i7 9700K?
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Антон 18 сентября 2020 18:57
Я не знаю даже что лучше для игр , наверное i7 9700f
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Гений интернетов 14 марта 2021 11:53
Если хочешь переплатить и внимательно смотреть за каждым ФПСиком тогда бери i7-9700k или смотри на i9. Но сейчас выгодно брать f. Частота ядра норм он дешевле мощность и хар-ки почти одни и теже! Бери F если тебе важен показатель стоимость/производительность...
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