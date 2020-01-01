Intel Core i7 9700KF против AMD Ryzen 5 3600X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700KF на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700KF
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
461
Ryzen 5 3600X +6%
489
Cinebench R20 (многоядерный)
3600
Ryzen 5 3600X +7%
3854
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700KF +8%
2893
2675
Passmark CPU (многоядерный)
14587
Ryzen 5 3600X +26%
18308
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700KF +5%
1302
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
6819
Ryzen 5 3600X +1%
6869
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 января 2019
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|379 долларов
|249 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-9700KF
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700KF
|Сайт AMD Ryzen 5 3600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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Конкуренты
- Intel Core i7 9700KF или AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i7 9700KF или AMD Ryzen 7 3700X
- Intel Core i7 9700KF или AMD Ryzen 9 3900X
- Intel Core i7 9700KF или AMD Ryzen 9 3900XT
- Intel Core i7 9700KF или Intel Core i9 9900KF
- AMD Ryzen 5 3600X или AMD Ryzen 5 3600
- AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i7 1065G7
- AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i7 10700K
- AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i5 10500
- AMD Ryzen 5 3600X или AMD Ryzen 5 3600XT