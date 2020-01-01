Intel Core i7 9700KF против i7 10700K
Что лучше: Intel Core i7 9700KF на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700KF
- На 24% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
461
Core i7 10700K +11%
512
Cinebench R20 (многоядерный)
3600
Core i7 10700K +35%
4874
Passmark CPU (одноядерный)
2893
Core i7 10700K +5%
3041
Passmark CPU (многоядерный)
14587
Core i7 10700K +33%
19343
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700KF +4%
1302
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
6819
Core i7 10700K +29%
8791
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|379 долларов
|389 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-9700KF
|i7-10700K
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700KF
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5
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