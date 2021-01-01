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Intel Core i7 9700T против AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7 9700T
VS
AMD Ryzen 7 3700X
Intel Core i7 9700T
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: Intel Core i7 9700T на 2 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and 9700T
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
  • На 46% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1282 и 1061 балл
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700T
10608
Ryzen 7 3700X +116%
22878
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700T
1078
Ryzen 7 3700X +21%
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700T
5186
Ryzen 7 3700X +68%
8708

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700T и AMD Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 7 июля 2019
Цена в момент релиза 232 долларов 329 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i7-9700T -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700T Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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