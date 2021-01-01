Intel Core i7 9700T против AMD Ryzen 7 4800H
Что лучше: десктопный Intel Core i7 9700T на 2 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 35% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 26.67 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1191 и 1061 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
490
Cinebench R20 (многоядерный)
4399
Passmark CPU (одноядерный)
2525
Ryzen 7 4800H +7%
2693
Passmark CPU (многоядерный)
10608
Ryzen 7 4800H +84%
19504
Geekbench 5 (одноядерный)
1078
Ryzen 7 4800H +11%
1196
Geekbench 5 (многоядерный)
5186
Ryzen 7 4800H +54%
8007
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|232 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-9700T
|-
|Сокет
|LGA-1151
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|20x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700T
|Сайт AMD Ryzen 7 4800H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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