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Intel Core i7 9700T против AMD Ryzen 7 4800H

Intel Core i7 9700T
VS
AMD Ryzen 7 4800H
Intel Core i7 9700T
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: десктопный Intel Core i7 9700T на 2 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 9700T
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 35% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 26.67 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1191 и 1061 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700T
10608
Ryzen 7 4800H +84%
19504
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700T
1078
Ryzen 7 4800H +11%
1196
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700T
5186
Ryzen 7 4800H +54%
8007

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700T и AMD Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 6 января 2020
Цена в момент релиза 232 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i7-9700T -
Сокет LGA-1151 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700T Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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