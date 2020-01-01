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Intel Core i7 9700T против i5 10400H

Intel Core i7 9700T
Intel Core i7 9700T
VS
Intel Core i5 10400H
Intel Core i5 10400H

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 9700T на 2 ГГц или ноутбучный i5 10400H с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400H and 9700T
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 22% ниже чем у Core i5 10400H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10400H
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700T
2533
Core i5 10400H +10%
2790
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700T +22%
10689
Core i5 10400H
8793
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700T
1057
Core i5 10400H +17%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700T и i5 10400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 232 долларов 250 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-9700T i5-10400H
Сокет LGA-1151 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 8
Частота 2 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x -
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700T Сайт Intel Core i5 10400H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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