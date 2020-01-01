Intel Core i7 9700T против i5 9500T
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700T на 2 ГГц или i5 9500T с 6-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700T +19%
2533
2136
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700T +32%
10689
8116
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700T +15%
1057
923
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700T +9%
4587
4221
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|232 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-9700T
|i5-9500T
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|8
|6
|Частота
|2 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Множитель
|20x
|22x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700T
|Сайт Intel Core i5 9500T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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