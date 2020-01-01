Главная > Сравнения CPU > Core i7 9700T vs Core i7 10510U

Intel Core i7 9700T против i7 10510U

Intel Core i7 9700T
Intel Core i7 9700T
VS
Intel Core i7 10510U
Intel Core i7 10510U

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 9700T на 2 ГГц или ноутбучный i7 10510U с 4-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10510U and 9700T
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
  • На 57% ниже чем у Core i7 9700T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700T +53%
10689
Core i7 10510U
6995
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700T +61%
4587
Core i7 10510U
2842

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700T и i7 10510U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 21 августа 2019
Цена в момент релиза 232 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-9700T i7-10510U
Сокет LGA-1151 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 8
Частота 2 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700T Сайт Intel Core i7 10510U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 10510U или i7 9700T?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях