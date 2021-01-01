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Intel Core i7 9700T против i7 10700

Intel Core i7 9700T
VS
Intel Core i7 10700
Intel Core i7 9700T
Intel Core i7 10700

Что лучше: Intel Core i7 9700T на 2 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i7 10700 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700 and 9700T
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
  • На 46% ниже чем у Core i7 10700 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1260 и 1061 балл
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700T
2525
Core i7 10700 +17%
2949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700T
10608
Core i7 10700 +67%
17670
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700T
1078
Core i7 10700 +19%
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700T
5186
Core i7 10700 +58%
8171

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700T и i7 10700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 232 долларов 323 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-9700T i7-10700
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700T Сайт Intel Core i7 10700
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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