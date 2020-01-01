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Intel Core i7 9700T против i7 10700K

Intel Core i7 9700T
Intel Core i7 9700T
VS
Intel Core i7 10700K
Intel Core i7 10700K

Что лучше: Intel Core i7 9700T на 2 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700K and 9700T
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
  • На 72% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.3 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700T
2533
Core i7 10700K +20%
3041
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700T
10689
Core i7 10700K +81%
19343
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700T
1057
Core i7 10700K +19%
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700T
4587
Core i7 10700K +92%
8791

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700T и i7 10700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 232 долларов 389 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-9700T i7-10700K
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700T Сайт Intel Core i7 10700K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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