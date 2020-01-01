Intel Core i7 9700T против i7 10700K
Что лучше: Intel Core i7 9700T на 2 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
- На 72% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.3 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
512
Cinebench R20 (многоядерный)
4874
Passmark CPU (одноядерный)
2533
Core i7 10700K +20%
3041
Passmark CPU (многоядерный)
10689
Core i7 10700K +81%
19343
Geekbench 5 (одноядерный)
1057
Core i7 10700K +19%
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
4587
Core i7 10700K +92%
8791
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|232 долларов
|389 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-9700T
|i7-10700K
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|20x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700T
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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