Что лучше: Intel Core i7 9700T на 2 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i7 10700KF на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.