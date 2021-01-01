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Intel Core i7 9700T против i7 10750H

Intel Core i7 9700T
VS
Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 9700T
Intel Core i7 10750H

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 9700T на 2 ГГц или ноутбучный i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10750H and 9700T
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
  • На 22% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1174 и 1061 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700T
10608
Core i7 10750H +19%
12574
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700T
1078
Core i7 10750H +10%
1189
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700T
5186
Core i7 10750H +10%
5691

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700T и i7 10750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 232 долларов 395 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake-H
Номер модели i7-9700T i7-10750H
Сокет LGA-1151 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 2 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700T Сайт Intel Core i7 10750H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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