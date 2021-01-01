Intel Core i7 9700T против i7 10750H
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 9700T на 2 ГГц или ноутбучный i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
- На 22% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1174 и 1061 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
489
Cinebench R20 (многоядерный)
2747
Passmark CPU (одноядерный)
2525
Core i7 10750H +9%
2759
Passmark CPU (многоядерный)
10608
Core i7 10750H +19%
12574
Geekbench 5 (одноядерный)
1078
Core i7 10750H +10%
1189
Geekbench 5 (многоядерный)
5186
Core i7 10750H +10%
5691
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|232 долларов
|395 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i7-9700T
|i7-10750H
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|20x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700T
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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