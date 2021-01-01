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Intel Core i7 9700T против i7 1165G7

Intel Core i7 9700T
VS
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 9700T
Intel Core i7 1165G7

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 9700T на 2 ГГц или ноутбучный i7 1165G7 с 4-ядрами на 1.2-2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1165G7 and 9700T
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1539 и 1061 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 20% ниже чем у Core i7 9700T пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700T
2525
Core i7 1165G7 +16%
2933
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700T
1078
Core i7 1165G7 +45%
1566
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700T и i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 232 долларов 426 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-9700T i7-1165G7
Сокет LGA-1151 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 8
Частота 2 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 12-28x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700T Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

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7. Core i7 1165G7 или Core i7 1160G7
8. Core i7 1165G7 или Ryzen 7 4700U

Комментарии

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