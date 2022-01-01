Intel Core i7 9700T против i7 12700K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700T на 2.0 ГГц или i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
- На 72% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 78% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1086 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1939
Cinebench R23 (многоядерный)
22992
Passmark CPU (одноядерный)
2450
Core i7 12700K +65%
4046
Passmark CPU (многоядерный)
10834
Core i7 12700K +206%
33206
Geekbench 5 (одноядерный)
1089
Core i7 12700K +78%
1937
Geekbench 5 (многоядерный)
5737
Core i7 12700K +144%
14002
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-9700T
|i7-12700K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|8
|20
|Частота
|2.0 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|20x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700T
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1